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Погба приостановил переговоры с «ПСЖ» и ждет предложения «Ювентуса»

Поль Погба Поль Погба
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По словам второго итальянского источника Tuttosport, Поль Погба «приостановил переговоры с «Пари Сен-Жермен».

Однако француз не близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед», текущий контракт истекает в июне.

На самом деле, 29-летний игрок, как говорят, просто ждет предложения со стороны «Ювентуса», он надеется рассмотреть все варианты, прежде чем принимать решение о своем будущем.

Хотя гиганты Серии А еще не сделали официальное предложение представителям Погба, ожидается, что у них появятся дополнительные средства после решения не продлевать контракт с Пауло Дибалой.

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