Клуб определил разработчиков проекта реконструкции «Олд Траффорд»

"Манчестер Юнайтед" назначил команду консультантов для начала работ над созданием генерального плана реконструкции "Олд Траффорд".

Команду возглавят специалисты Legends International и Populous - компаний, специализирующихся на строительстве стадионов по всему миру.

Компания KSS займется разработкой генерального плана по созданию современного комплекса для мужской, женской и молодежных команд.

Болельщики "Юнайтед" также примут участие в процессе разработки. Обсуждение проекта между Консультативным советом болельщиков и разработчиками проектов пройдет в конце этого месяца.

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