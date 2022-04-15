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Клуб определил разработчиков проекта реконструкции «Олд Траффорд»

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"Манчестер Юнайтед" назначил команду консультантов для начала работ над созданием генерального плана реконструкции "Олд Траффорд". 

Команду возглавят специалисты  Legends International и Populous - компаний, специализирующихся на строительстве стадионов по всему миру. 

Компания KSS займется разработкой генерального плана по созданию современного комплекса для мужской, женской и молодежных команд. 

Болельщики "Юнайтед" также примут участие в процессе разработки. Обсуждение проекта между Консультативным советом болельщиков и разработчиками проектов пройдет в конце этого месяца.

 

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