Роналду нет места в планах Тен Хага

Тренер Эрик Тен Хаг дал «Манчестер Юнайтед» зеленый свет на расставание с нападающим Криштиану Роналду.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Тен Хаг дал принципиальное согласие возглавить «Юнайтед» со следующего сезона.

Сейчас Эрик сосредоточен на завершении этой кампании с «Аяксом», параллельно формируя свой тренерский штаб на «Олд Траффорд» и участвуя в разработке трансферных планов «красных дьяволов».

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Тен Хаг дал ясно понять руководству «Юнайтед», что не видит будущего у 37-летнего Роналду в команде, которую он собирается строить.

По мнению Тен Хага, в силу своего возраста и стиля игры Роналду ему просто не подходит.

Криштиану вернулся в «Юнайтед» только в августе прошлого года и остается лучшим бомбардиром «дьяволов» в этом сезоне, хотя и забил лишь четыре гола в 13 последних матчах.

Роналду, разочарованный невыразительным сезоном «Юнайтед», еще в конце прошлого месяца встретился со своим агентом Жорже Мендешем в Португалии, чтобы обсудить варианты отъезда из Манчестера, но теперь решение было принято за Криштиану.