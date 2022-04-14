Фердинанд предупредил, что игроки «МЮ» могут «прожевать и выплюнуть» тен Хага

Рио Фердинанд считает, что игроки «Манчестер Юнайтед» «прожуют и выплюнут» Эрика тен Хага, если он не установит свою культуру на «Олд Траффорд».

Во вторник стало известно, что тен Хаг близок к подписанию с «Юнайтед» трехлетнего контракта, и рамки документа уже определены.

Звучали предположения о том, что часть состава «Юнайтед» не в восторге от этого назначения, и Фердинанд считает, что тен Хагу нужно будет изменить культуру в клубе, чтобы избежать судьбы своих предшественников Жозе Моуринью и Луи ван Гала.

«Я снимаю шляпу перед ним, потому что это риск. Многих тренеров в прошлом здесь разжевали, а у него сейчас хорошее положение в игре», - сказал Фердинанд.

«Он ценится и рассматривается как очень хороший тренер, и, переходя сюда, он рискует».

«Мы видели тренеров, гораздо более опытных, с более серьезной репутацией, которых прожевали и выплюнули в этом клубе. А игроки все те же».

«Поэтому ему нужно найти способ, как управляться с этими личностями, с этими эго. Знаю, я звучу как заезженная пластинка, но первое, что ему нужно будет сделать, — это изменить культуру. Ему придется это сделать, это важная часть пути к успеху».

«Он работал на вторых ролях в большой клубе – в мюнхенской «Баварии», одном из крупнейших клубов мира. Он работал со второй командой, когда Пеп был там».

«Он понимает, какие требования существуют в большом клубе – так же будет и в «Манчестер Юнайтед».

«Самое главное, рядом с ним находились большие игроки, он смотрел, как Пеп и его штаб руководят ими и реагируют на определенные ситуации. Так что у него есть опыт работы с большими игроками».