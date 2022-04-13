«МЮ» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Поля Погба самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге, лишь бы предотвратить уход французского полузащитника свободным агентом.

Действующий контракт Погба истекает в конце июня, а значит над "Юнайтед" нависла угроза лишиться безо всякой компенсации игрока, который шесть лет назад обошелся клубу в 89 миллионов фунтов.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" не теряют надежд сохранить 29-летнего француза и готовы предложить ему новую сделку на роскошных условиях.

Согласившись на новый контракт, Погба получил бы базовую зарплату в размере 400 тыс. фунтов в неделю, а за счет бонусов смог бы зарабатывать до полумиллиона фунтов каждые семь дней.

Источник подчеркивает, что соответствующие планы "Юнайтед" вызвали недовольство в раздевалке — некоторые партнеры Погба считают, что своей игрой Поль не заслуживает такой внушительной прибавки к зарплате.

"Некоторые игроки считают, что это не укладывается ни в какие рамки, потому что он (Погба) смог бы зарабатывать вдвое больше их, хотя почти не проходит в стартовый состав и постоянно говорит об уходе", — сообщает источник внутри клуба.