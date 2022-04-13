Тен Хаг определился с ассистентом в «Юнайтед»

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг хочет забрать своего ассистента Митчелла Ван дер Гаага в "Манчестер Юнайтед".

Накануне ведущие новостные издания сообщили, что Тен Хаг полностью договорился с "Юнайтед", однако о назначении Эрика будет объявлено после того, как "Аякс" сыграет в финале Кубка Голландии и решит судьбу титула Эредивизии.

Ранее ходили слухи, что правой рукой Тег Хага на "Олд Траффорд" может стать Стив Макларен, ассистировавший еще сэру Алексу Фергюсону, однако The Athletic утверждает, что "красные дьяволы" не контактировали с бывшим наставником сборной Англии.

Вместо этого Тен Хаг хочет сохранить своего нынешнего ассистента в лице Ван дер Гаага, который в прошлом тренировал резерв "Аякса", а также попробовал себя в качестве самостоятельного специалиста, возглавляя "Белененсеш", "Эксельсиор" и "НАК Бреду".