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Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» может подтвердить назначение Эрика тен Хага

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По информации BBC, «Манчестер Юнайтед» близок к утверждению Эрика тен Хага в качестве нового тренера.

«Юнайтед» говорит, что сделки пока нет, но достоверные источники в Нидерландах и Англии подтвердили, что обе стороны достигли соглашения.

ВВС понимает, что «Юнайтед» молчит из уважения к Тен Хагу и «Аяксу», который в воскресенье сыграет с «ПСВ Эйндховен» в финале Кубка Нидерландов.

Однако официального подтверждения можно ожидать уже на следующей неделе.

«Юнайтед» предлагает Тен Хагу трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

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