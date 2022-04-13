Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» может подтвердить назначение Эрика тен Хага

По информации BBC, «Манчестер Юнайтед» близок к утверждению Эрика тен Хага в качестве нового тренера.

«Юнайтед» говорит, что сделки пока нет, но достоверные источники в Нидерландах и Англии подтвердили, что обе стороны достигли соглашения.

ВВС понимает, что «Юнайтед» молчит из уважения к Тен Хагу и «Аяксу», который в воскресенье сыграет с «ПСВ Эйндховен» в финале Кубка Нидерландов.

Однако официального подтверждения можно ожидать уже на следующей неделе.

«Юнайтед» предлагает Тен Хагу трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.