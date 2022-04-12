«Манчестер Юнайтед» отказался от Почеттино по двум ключевым причинам

Эрик тен Хаг выиграл гонку за пост нового тренера «Манчестер Юнайтед», согласно ESPN.

Тем не менее, именно Маурисио Почеттино изначально был фаворитом на смену Ральфу Рангнику перед сезоном 2022/23.

Выход «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов и неспособность Почеттино выжать максимум из своей команды лишили его шанса на работу в «МЮ».

Кроме того, «ПСЖ» настаивал на компенсации в размере 15 миллионов фунтов, в то время как назначение Тен Хага из «Аякса», как сообщается, стоит всего 1,7 миллиона фунтов.