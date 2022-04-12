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«Манчестер Юнайтед» отказался от Почеттино по двум ключевым причинам

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Эрик тен Хаг выиграл гонку за пост нового тренера «Манчестер Юнайтед», согласно ESPN.

Тем не менее, именно Маурисио Почеттино изначально был фаворитом на смену Ральфу Рангнику перед сезоном 2022/23.

Выход «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов и неспособность Почеттино выжать максимум из своей команды лишили его шанса на работу в «МЮ».

Кроме того, «ПСЖ» настаивал на компенсации в размере 15 миллионов фунтов, в то время как назначение Тен Хага из «Аякса», как сообщается, стоит всего 1,7 миллиона фунтов.

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