Фанаты «МЮ» готовят новые протесты

Группа английских болельщиков “Юнайтед” под названием The 1958 призывает устроить новые протесты против владельцев клуба семейства Глейзеров перед ближайшим матчем Премьер-лиги, который запланирован на эту субботу.

Болельщики планируют провести марш по направлению к “Олд Траффорд”, а затем устроить демонстрацию перед стадионом в течение первых 17 минут встречи – по одной минуте на каждый год правления Глейзеров.

Болельщики возмущены тем, что Глейзеры так и не исполнили своих обещаний и с момента ухода Эда Вудворда с поста вице-президента фактически ничего не поменялось.

«Мы не планируем, что это будет новый протест, как перед матчем с “Ливерпулем”, – говорится в заявлении. – Это было разовое уникальное событие, а мы хотим положить начало постоянным, мирным и легальным протестам против владельцев клуба. Мы знаем, какие задачи стоят перед нами, и мы не отступим от своих целей».

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