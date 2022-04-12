Гари Невилл: «МЮ» - это не клуб, а кладбище репутаций»

Гари Невилл разочарован в “Манчестер Юнайтед” и сомневается в том, что Эрик тен Хаг до сих пор хочет получить эту работу.

«У меня практически не осталось слов о “Манчестер Юнайтед”, - сказал Гари в своем подкасте для Sky Sports. - Не осталось ни гнева, ни желания что-то комментировать. Это все напоминает какой-то фарс, и от каждого их действия ты ждешь очередного фарса. Игроки тянут Ральфа с собой на дно. Они просто ужасны».

«Очень хочется, чтобы этот сезон поскорее закончился. Реальность такова, что покажи они хоть какой-то футбол в матчах против “Лестера” и “Эвертона”, сейчас они были бы в четверке, но у этих ребят уже нет ни духа, ни желания бороться хоть за что-либо».

«Если вы посмотрите на то, что “Юнайтед” делает с игроками, вы увидите, что в этом сезоне прогресса не добился ни один из них. Посмотрите, что они сделали с Донни ван де Беком. Если бы я был на месте тен Хага, я бы обязательно позвонил Донни: “Как все устроено там, Донни?”. Но не думаю, что он рассказал бы что-то хорошее».

«Я подозреваю, что требования тен Хага не финансовые. Они будут касаться контроля, рекрутинга, структуры, молодежной системы. Я подозреваю, что он хочет удостовериться, что не столкнется с тем, с чем столкнулись другие тренеры за эти 10 лет».

«Я подозреваю, что Рангник будет говорить с тен Хагом честно, и ван де Бек будет говорить с ним честно. Мы знаем, что в “Аяксе” есть Эдвин ван дер Сар, который тоже будет говорить с ним честно. Наверняка они скажут ему, что нужно быть очень осторожным, потому что в данный момент “Олд Траффорд” может стать кладбищем для его репутации».

«Ральф Рангник пришел сюда с прекрасной репутацией, но сейчас она начинает меркнуть от того, что происходит вокруг него. Он выглядит слабым и уязвимым, стоя на бровке и смотря на этих игроков, которые его просто не замечают. Оле Гуннар Сульшер - прекрасный человек и он нравился этим игрокам, но даже его они кинули. Клуб оказался в очень сложной ситуации».

«Я чувствую себя так же, как и большинство болельщиков “Юнайтед”. Сейчас я не знаю, что произойдет дальше. Я живу ощущением, что однажды мой клуб вернется, что он снова будет на вершине, но это ощущение становится всё слабее и слабее. Но я всё равно продолжу верить в то, что этот день наступит».

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