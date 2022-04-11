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Видич считает, что Магуайра нужно убрать из стартового состава «Юнайтед»

Харри Магуайр Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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По мнению Неманьи Видича, Харри Магуайра нужно использовать только в «легких матчах», чтобы освободить его от лишнего давления, пока защитник не наберет форму.

После впечатляющего выступления на чемпионате Европы прошлым летом, в этом сезоне капитан «Манчестер Юнайтед» демонстрирует плохую форму.

Некоторые болельщики клуба считают, что Магуайра нужно отправить на скамейку запасных и даже лишить капитанского статуса, однако временный тренер Ральф Рангник не согласен с таким мнением.

Но бывший защитник «красных дьяволов» Видич уверен, что временное исключение Магуайра из стартового состава пошло бы на пользу англичанину.

«У каждого игрока возникают проблемы с формой на той или иной стадии карьеры», - сказал Видич.

«У меня они были, и очевидно, что Магуайр в этом сезоне не на высоте. Думаю, в этой ситуации можно кое-что предпринять, например, не использовать его в каждом матче и попытаться восстановить его форму и уверенность».

«Как тренер я бы выпускал его только в играх полегче, хотя таких немного в Премьер-лиги, и не выпускал в более тяжелых матчах. Игроку нужно снова почувствовать себя сильным и мощным на поле, а не так, как сейчас, когда он чувствует, что у него ничего не получается».

«Сложно играть хорошо, когда ты находишься под таким давлением, потому что все ждут от тебя ошибок. Вы спросили меня об этом, и я отвечаю как тренер».

«Не страшно, если игрок говорит тренеру, что сейчас он чувствует себя не очень хорошо на поле. Если он говорит: «Дайте мне перерыв, дайте мне пару недель, чтобы я мог перегруппироваться, потренироваться и потом снова заиграл». У меня тоже были ужасные игры в «Юнайтед», и после этого мне необходимо было восстановить внутреннее спокойствие».

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