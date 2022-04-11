Почему слухи об интересе «Лейпцига» к Эрику тен Хагу - чушь: объясняем

В воскресенье в голландских новостных агентствах появились сообщения о том, что «РБ Лейпциг» намерен конкурировать с «Манчестер Юнайтед» за Эрика тен Хага и готов предложить главному тренеру «Аякса» многолетний контракт.

Конечно, такой поворот событий очень обеспокоил бы болельщиков «Манчестер Юнайтед». Однако в этих слухах нет особого смысла.

«Лейпциг» назначил своего нынешнего менеджера Доменико Тедеско только в декабре. Тогда они томились в нижней половине таблицы Бундеслиги. С тех пор они снова поднялись в зону Лиги чемпионов. «Лейпциг» сейчас четвертый, отстает от леверкузенского «Байера» всего на одно очко.

Более того, с приходом Тедеско «Лейпциг» набрал больше очков в Бундеслиге, чем любая другая команда, кроме «Баварии».

Поэтому неудивительно, что немецкое новостное издание Sport1 называет слухи об интересе «Лейпцига» к Тен Хагу «чушью», поскольку они довольны своим нынешним тренером.

У голландца есть еще несколько вариантов, но «Юнайтед» ясно выразил свою заинтересованность. Его решение будет зависеть от готовности клуба передать ему контроль над футбольными делами.