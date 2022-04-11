Эрик тен Хаг «близок» к принятию решения по предложению «Манчестер Юнайтед» – The Athletic

Эрик тен Хаг еще не принял решение, относительно предложения «Манчестер Юнайтед» стать их следующим тренером, но близок к этому, сообщает Дэвид Орнштейн из The Athletic.

Журналист подтверждает, что 52-летний голландец является предпочтительным кандидатом «Юнайтед» перед Маурисио Почеттино.

Также известно, что Тен Хаг запросил, чтобы его роль, обязанности и полномочия были четко указаны в условиях контракта.

Он все еще рассматривает другие варианты, включая подписание нового контракта с «Аяксом». Тем не менее, Премьер-лига остается его наиболее вероятным местом назначения.

Даже если он примет предложение «Манчестер Юнайтед», ничего не будет объявлено по крайней мере до 17 апреля, когда «Аякс» сыграет с «ПСВ» в финале Кубка Нидерландов.