Что Эрик Тен Хаг сказал о Криштиану Роналду, когда его «Аякс» встречался с «Ювентусом» в 2019 году

Ходит много разговоров о том, захочет ли Эрик тен Хаг сохранить Криштиану Роналду, если он станет следующим тренером «Манчестер Юнайтед».

Голландскому тренеру нужны энергичные, трудолюбивые игроки, готовые постоянно прессинговать очень остро — по некоторым ощущениям, Роналду не соответствует этим требованиям.

Однако в последний раз, когда Тен Хаг встречался с Роналду — в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2019 году — он не мог сказать ничего, кроме хорошего.

«Я думаю, это хорошо, если Роналду сыграет. Мы хотим играть против лучшего из возможных соперников. Это вызов, а нам нравится принимать вызовы. Это фантастика, если ты можешь конкурировать с таким игроком, как Роналду».

Команда Тен Хага из «Аякса» в конечном итоге одержала победу над Роналду и компанией и вышла в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Ювентусом» со счетом 2: 1 на своем поле в ответном матче.

С того инцидента прошло уже 3 года, поэтому еще неизвестно, примет ли Тен Хаг Криштиану в свою команду, если он возьмет на себя управление на «Олд Траффорд» в следующем сезоне.