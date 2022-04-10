«РБ Лейпциг» пытается перехватить Тен Хага

"РБ Лейпциг" пытается увести главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага из под носа у "Манчестер Юнайтед".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" остановил свой выбор на Тен Хаге как на своем новом рулевом.

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что переговоры с 52-летним голландцем параллельно ведет "РБ Лейпциг".

"РБ Лейпциг" манит Тен Хага роскошным контрактом и амбициозным проектом, который подразумевает трансформацию "красных быков" в гранда Бундеслиги и всего европейского футбола.

Как добавляет источник издания из Голландии, Тен Хаг серьезно изучает предложение из Лейпцига, что ставит под вопрос ожидаемый многими переезд Эрика в Манчестер.