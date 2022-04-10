United Tweets
Блог

«РБ Лейпциг» пытается перехватить Тен Хага

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

"РБ Лейпциг" пытается увести главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага из под носа у "Манчестер Юнайтед".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" остановил свой выбор на Тен Хаге как на своем новом рулевом.

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что переговоры с 52-летним голландцем параллельно ведет "РБ Лейпциг".

"РБ Лейпциг" манит Тен Хага роскошным контрактом и амбициозным проектом, который подразумевает трансформацию "красных быков" в гранда Бундеслиги и всего европейского футбола.

Как добавляет источник издания из Голландии, Тен Хаг серьезно изучает предложение из Лейпцига, что ставит под вопрос ожидаемый многими переезд Эрика в Манчестер.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные