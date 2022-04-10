Эрик тен Хаг хочет изменить философию состава «МЮ» — раскрыт его идеальный «профиль» игроков

Эрик тен Хаг сказал руководству «Манчестер Юнайтед», что ему нужна власть, чтобы изменить профиль основного состава, утверждает The Times.

Голландец должен был обновить команду более молодыми игроками, обладающими энергией, высокой энергией и стремлением к жесткому прессингу.

Тен Хаг хочет получить надлежащие заверения в том, что ему будут даны полномочия внести такие изменения.

Он хочет избежать каких-либо трансферных «ошибок» и не совершать плохих подписаний, которые могут помешать прогрессу клуба.