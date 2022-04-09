«Манчестер Юнайтед» отказался от Погба, но «Ювентус» не является фаворитом в гонке за его подписанием

Некоторым отношениям просто не суждено развиваться. Возможно, это случай Поля Погба и «Манчестер Юнайтед».

В 2012 году француз покинул клуб в качестве свободного агента, чтобы стать сенсацией в «Ювентусе». Тем не менее четыре года спустя он решил возобновить свой роман с «красными дьяволами», совершив рекордный на тот момент трансфер.

Шестилетний период Погба в «МЮ» был отмечен травмами, непостоянными выступлениями и случайными спорами.

Как сообщает TuttoJuve, в «МЮ» решили отказаться от идеи продления контракта с Погба. Таким образом, английские гиганты позволят своей звезде снова уйти в качестве свободного агента, как только его контракт истечет в конце сезона.

Что касается «Ювентуса», то итальянцы внимательно следят за ситуацией, обдумывая идею вернуть свою бывшую футболиста.

Однако источник объясняет, что «бьянконери» отстают от «Пари Сен-Жермен» в гонке за подписью 29-летнего Погба.

Французская команда хотела бы добавить Погба в свой звездный список, в который входят такие игроки, как Лионель Месси, Неймар и Марко Верратти.