Роналду получил повреждение в матче с «Эвертоном»

С точки зрения физической подготовки, стойкости и даже выигранных трофеев Каземиро не имеет себе равных на своем месте.

Криштиану Роналду был замечен хромающим после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона» со счетом 0: 1.

Португальский форвард получил травму ближе к концу матча, пытаясь сравнять счет.

На некоторых фотографиях после игры был виден большой порез на его левой ноге и видимые следы шипов, проникающих в кожу.

Это могло произойти в компенсированное время, когда Криштиану был близок к тому, чтобы забить.

К сожалению, Роналду не смог спасти для свою команду, и «МЮ» потерпел досадное поражение.