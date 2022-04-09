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Роналду получил повреждение в матче с «Эвертоном»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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С точки зрения физической подготовки, стойкости и даже выигранных трофеев Каземиро не имеет себе равных на своем месте.

 

Криштиану Роналду был замечен хромающим после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона» со счетом 0: 1.

 

Португальский форвард получил травму ближе к концу матча, пытаясь сравнять счет.

 

На некоторых фотографиях после игры был виден большой порез на его левой ноге и видимые следы шипов, проникающих в кожу.

 

Это могло произойти в компенсированное время, когда Криштиану был близок к тому, чтобы забить.

 

К сожалению, Роналду не смог спасти для свою команду, и «МЮ» потерпел досадное поражение.

 

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