Эрик тен Хаг ставит одно условие для того, чтобы принять «Манчестер Юнайтед»

Согласно нескольким источникам, Эрик тен Хаг согласится стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед» только на своих условиях.

Фабрицио Романо утверждает, что голландский специалист хочет быть «на 100% вовлеченным» во все аспекты трансферной деятельности «Манчестер Юнайтед», включая подписания, увольнения и новые контракты.

Майк Вервей, репортер голландской газеты De Telegraaf, идет еще дальше. По его информации, Тен Хаг хочет последнее слово по всем этим вопросам, особенно когда речь идет об исключении игроков из нынешнего состава.