Клуб подготовил рекомендации для тен Хага

The Telegraph выдает очередную порцию информации о “Манчестер Юнайтед” и предстоящем назначении Эрика тен Хага.

По информации, опубликованной в свежей статье Джеймса Дакера, этим летом “Юнайтед” выделит тен Хагу значительные средства, даже если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов.

Источники с “Олд Траффорд” утверждают, что клуб завершил составление шорт-листов потенциальных трансферных целей и готов предоставить эту информацию новому тренеру, как только он вступит в должность.

“Юнайтед” отдает приоритет приобретению нападающего, а также двух энергичных и выносливых полузащитников, но при этом в клубе понимают, что у тен Хага есть свое видение трансферов и, вероятно, он захочет пригласить на “Олд Траффорд” кого-то из игроков “Аякса”.

«Мы достаточно четко понимаем, кого мы хотим видеть в команде и почему. Мы уже разговаривали с ними, – цитирует издание неназванный источник в “Манчестер Юнайтед”. – Когда имя тренера станет известно, мы пойдем к нему и скажем: “Вот наши варианты и рекомендации, а вот причины, по которым мы сделали эту выборку. На этот наша работа окончена”».

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