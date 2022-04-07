Стало известно сколько денег «МЮ» потратил на агентские гонорары в прошлом году

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» потратил на агентские гонорары более 29 миллионов фунтов стерлингов, что является второй по величине суммой в Премьер-лиге.

«Красные дьяволы» подписали Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана, а также заключили несколько других более мелких сделок.

В прошлом году клубы Премьер-лиги потратили в общей сложности 273 млн фунтов стерлингов на агентские гонорары, что больше по сравнению с 222 млн фунтов, потраченными в 2020 году.

Деньги, потраченные на агентские сборы, Премьер-лига 2021

«Манчестер Сити»: 35 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед»: 29 млн фунтов

«Челси»: 28 млн фунтов

«Ливерпуль»: 22 млн фунтов

«Арсенал»: 19 млн фунтов