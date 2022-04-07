Стало известно сколько денег «МЮ» потратил на агентские гонорары в прошлом году

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» потратил на агентские гонорары более 29 миллионов фунтов стерлингов, что является второй по величине суммой в Премьер-лиге.
«Красные дьяволы» подписали Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана, а также заключили несколько других более мелких сделок.
В прошлом году клубы Премьер-лиги потратили в общей сложности 273 млн фунтов стерлингов на агентские гонорары, что больше по сравнению с 222 млн фунтов, потраченными в 2020 году.
Деньги, потраченные на агентские сборы, Премьер-лига 2021
«Манчестер Сити»: 35 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед»: 29 млн фунтов
«Челси»: 28 млн фунтов
«Ливерпуль»: 22 млн фунтов
«Арсенал»: 19 млн фунтов
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