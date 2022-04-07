Гари Невилл: «Болельщики выбирают Тен Хага»

Бывший капитан "Юнайтед" Гари Невилл о предстоящем назначении Эрика тен Хага главным тренером “красных дьяволов”.

«Тен Хаг работал в мюнхенской “Баварии”, когда там был Пеп Гвардиола, и мы знаем, какое влияние это оказало, - цитирует Невилла Sky Sports. - Это слишком большой шаг для Эрика, но у него хорошая тренерская родословная. Он не покрыт шрамами прошлых сражений, но это даже хорошо - это будет нечто новое, свежее».

«На днях я провел опрос и был просто ошеломлен! Из 240 000 проголосовавших 82% предпочли Эрика тен Хага Маурисио Почеттино. Я догадывался, что он будет фаворитом, это можно было почувствовать по социальным сетям, но не думал, что таким явным. Думаю, что болельщики “Юнайтед” требуют нового старта и нового имени, они хотят чего-то совершенно нового, чего у них не было раньше. Думаю, отчасти из-за этого Почеттино не кажется привлекательной кандидатурой в их глазах».

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