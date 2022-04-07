Схема распределения акций «МЮ» зашла в тупик, несмотря на то, что она была предложена год назад

По данным The Guardian, болельщики «Манчестер Юнайтед» остаются в подвешенном состоянии из-за предложенной схемы распределения акций, которая сейчас находится в «тупике».

Утверждается, что «нет никаких гарантий», что этот шаг вообще состоится, несмотря на то, что он был предложен год назад после жестоких протестов на «Олд Траффорд».

В прошлом году более 100 разгневанных болельщиков ворвались на стадион в ответ на европейскую Суперлигу. Шумиха привела к тому, что матч с «Ливерпулем» был отложен.

«Юнайтед» ведет переговоры с Фондом болельщиков «Манчестер Юнайтед» о распределении акций, но сейчас он достиг «деликатной» стадии.

Представитель клуба сказал The Guardian: «С прошлого лета мы усердно работали над созданием схемы распределения акций, которая со временем откроет болельщикам путь к организации значимой доли собственности в «Манчестер Юнайтед»». Это дало бы болельщикам сильный коллективный голос в нашей структуре собственности и помогло бы укрепить новый дух долгосрочного партнерства между болельщиками и клубом. Был достигнут значительный прогресс, но это сложный проект, и мы продолжаем работать над надежным и привлекательным предложением для фанатов».