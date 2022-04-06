«Юнайтед» на пороге назначения Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" решил остановить свой выбор на Эрике Тен Хаге из "Аякса" как на своем новом главном тренеры.

Попав в шорт-лист "Юнайтед" вместе с Маурисио Почеттино из ПСЖ, Луисом Энрике из сборной Испании и Хуленом Лопетеги из "Севильи", еще в марте Тен Хаг прошел собеседование в английском клубе.

Как сообщает ESPN, сейчас "красные дьяволы" приняли решение назначить Эрика, а тот в свою очередь готов оставить "Аякс" по окончании этого сезона.

Процессом поисков нового рулевого заведовали спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер. Их выбор в пользу Тен Хага затем был утвержден исполнительным директором Ричардом Арнольдом и совладельцем клуба Аврамом Глэйзером.

Несмотря на наличие четырех кандидатов в шорт-листе, в конце концов "Юнайтед" выбирал между Тен Хагом и Почеттино. Но если первый доступен всего за 1.7 млн. фунтов, то компенсация за второго составила бы около 15 млн. фунтов.