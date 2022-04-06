Джейми Рэднапп: «Время Рэшфорда в МЮ истекло»

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп посоветовал нападающему Маркусу Рэшфорду уйти из «Манчестер Юнайтед».

24-летний Рэшфорд неудачно проводит этот сезон, забив лишь пять голов во всех соревнованиях. Маркус не имеет постоянного места в стартовом составе «Юнайтед» и не был вызван в сборную Англии в прошлом месяце.

Рэднаппу кажется, что сейчас у Рэшфорда нет иного выбора, кроме как уйти в другой клуб. В качестве возможных вариантов для Маркуса Джейми предлагает «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Я смотрю сейчас на Рэшфорда и вижу молодого человека, которому нужно попробовать что-нибудь другое. Прямо сейчас кажется, что он разлюбил футбол».

«Отправляйся играть где-нибудь еще. Его мастерство не подлежит сомнению, и будут сотни клубов, желающих заполучить его. Он с большим успехом играл против клубов вроде ПСЖ в Европе, и клубы в Англии вроде «Тоттенхэма» и «Арсенала» захотят его».

«Думаю, его время в «Манчестер Юнайтед» истекло», — сообщил Рэднапп в эфире.