Золотая бутса Премьер-лиги: Роналду опустился на четвертое место в рейтинге

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 1: 1 с «Лестер Сити» в субботу в своей первой игре после международного перерыва.

Криштиану Роналду пропустил матч на «Олд Траффорд» из-за болезни, но ожидается, что 37-летний игрок вернется в матче против «Эвертона» на выходных.

Сейчас португалец занимает четвертое место в таблице Золотой бутсы Премьер-лиги сезона 2021/22, отставая от лидера рейтинаг Мохамеда Салаха на восемь мячей.

Золотая бутса Премьер-лиги сезона 2021/22:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 20 голов

=2. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 14 голов

=2. Диогу Жота («Ливерпуль») — 14 голов

=4. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 12 голов.

=4. Садио Мане («Ливерпуль») — 12 голов

=4. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 12 голов