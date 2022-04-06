Золотая бутса Премьер-лиги: Роналду опустился на четвертое место в рейтинге

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 1: 1 с «Лестер Сити» в субботу в своей первой игре после международного перерыва.
Криштиану Роналду пропустил матч на «Олд Траффорд» из-за болезни, но ожидается, что 37-летний игрок вернется в матче против «Эвертона» на выходных.
Сейчас португалец занимает четвертое место в таблице Золотой бутсы Премьер-лиги сезона 2021/22, отставая от лидера рейтинаг Мохамеда Салаха на восемь мячей.
Золотая бутса Премьер-лиги сезона 2021/22:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 20 голов
=2. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 14 голов
=2. Диогу Жота («Ливерпуль») — 14 голов
=4. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 12 голов.
=4. Садио Мане («Ливерпуль») — 12 голов
=4. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 12 голов
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