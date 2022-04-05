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Manchester Evening News: «Манчестер Юнайтед» приближается к Тен Хагу

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«Манчестер Юнайтед» может вот-вот завершить свой управленческий поиск, согласно новостям Manchester Evening, источнику второго уровня.

Говорят, что правление «Олд Траффорд» «приближается» к боссу «Аякса» Эрику тен Хагу, который заменит Ральфа Рангника в преддверии кампании 2022/23.

 

Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен» изначально был фаворитом.

Тен Хаг дал официальное интервью «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце, но официального предложения 52-летнему игроку, который может стать вторым голландским менеджером клуба, не поступало.

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