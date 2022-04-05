Руни назвал четырех игроков, вокруг которых «Юнайтед» нужно строить новую команду

Уэйн Руни считает, что Маркус Рэшфорд является одним из тех игроков, вокруг которых «Манчестер Юнайтед» будет строить новую команду в следующем сезоне.

Ральф Рангник оставил Рэшфорда на скамейке запасных в субботнем матче против «Лестер Сити», и вместо него в атаке играл Бруну Фернандеш.

Рэшфорд, который забил всего пять голов во всех соревнованиях этого сезона, в итоге вышел на поле, но не помог команде Рангника одержать победу над «лисами».

Несмотря на то, что Рэшфорду явно не хватает уверенности, Руни уверен, что следующему тренеру «Юнайтед» нужно строить команду вокруг него.

«Думаю, у них есть хорошие молодые игроки», - сказал Руни.

«Думаю, (Джейдон) Санчо будет там в следующем году, Маркус будет там в следующем году. У них есть хорошие молодые игроки. Я думаю, Джесси Лингард будет играть за них, потому что он дает энергию, дает качество. Скотт Макстоминей играл хорошо».

«Так что у них есть хорошие молодые игроки, надо только, чтобы у них было больше уверенности, и чтобы они верили, что они хорошие игроки и выступают на высшем уровне. А потом, кто бы ни стал новым тренером, я уверен, он приведет своих игроков и будет строить команду».