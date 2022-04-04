Руни советует «Юнайтед» назначить Почеттино

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поддержал кандидатуру Маурисио Почеттино из ПСЖ на пост следующего главного тренера «красных дьяволов».

Согласно свежим слухам в прессе, «Юнайтед» склоняется к назначению Эрика Тен Хага своим новым рулевым, однако Руни придерживается другого мнения.

Уэйн указывает на то, что Почеттино уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, а также знает, как найти подход к звездам и молодежи.

«Думаю, Почеттино подтвердил свой класс в Премьер-Лиге. Он знает Премьер-Лигу. В «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» он вырастил много молодых игроков».

«Выбирая между ними двумя (Почеттино и Тен Хагом), я бы предпочел Почеттино и дал бы ему время. Думаю, сейчас тренерам требуется время, чтобы наложить свой отпечаток на клуб и команду, и если вы дадите ему время, он будет успешен».

«После сэра Алекса Фергюсона у нас не было тренера, который бы пришел в клуб всерьез и надолго. Кто бы ни был назначен, ему нужно дать время, чтобы выстроить отношения с игроками».

«Я понимаю, что Оле (Гуннар Сульшер) провел здесь три года, но то был переходный период. Думаю, у него не сложилось, его назначение не сработало, и то же самое с нынешним временным наставником (Рангником)».

«На мой взгляд, Почеттино — первоклассный тренер. Он знает, как работать с игроками мирового уровня, а также с молодыми игроками, и им нужно их правильно совместить, потому что они не могут позволить себе очередной провал», — сообщил Руни в эфире Sky Sports.