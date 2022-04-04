United Tweets
Блог

Руни советует «Юнайтед» назначить Почеттино

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Клубы
Уэйн Руни Уэйн Руни
ПСЖ ПСЖ
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поддержал кандидатуру Маурисио Почеттино из ПСЖ на пост следующего главного тренера «красных дьяволов».

Согласно свежим слухам в прессе, «Юнайтед» склоняется к назначению Эрика Тен Хага своим новым рулевым, однако Руни придерживается другого мнения.

Уэйн указывает на то, что Почеттино уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, а также знает, как найти подход к звездам и молодежи.

«Думаю, Почеттино подтвердил свой класс в Премьер-Лиге. Он знает Премьер-Лигу. В «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» он вырастил много молодых игроков».

«Выбирая между ними двумя (Почеттино и Тен Хагом), я бы предпочел Почеттино и дал бы ему время. Думаю, сейчас тренерам требуется время, чтобы наложить свой отпечаток на клуб и команду, и если вы дадите ему время, он будет успешен».

«После сэра Алекса Фергюсона у нас не было тренера, который бы пришел в клуб всерьез и надолго. Кто бы ни был назначен, ему нужно дать время, чтобы выстроить отношения с игроками».

«Я понимаю, что Оле (Гуннар Сульшер) провел здесь три года, но то был переходный период. Думаю, у него не сложилось, его назначение не сработало, и то же самое с нынешним временным наставником (Рангником)».

«На мой взгляд, Почеттино — первоклассный тренер. Он знает, как работать с игроками мирового уровня, а также с молодыми игроками, и им нужно их правильно совместить, потому что они не могут позволить себе очередной провал», — сообщил Руни в эфире Sky Sports.

United Tweets
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные