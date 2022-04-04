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Рэшфорд хочет остаться, он считает «МЮ» «семьей»

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Маркус Рэшфорд не планирует покидать «Олд Траффорд» летом, сообщил инсайдер «Манчестер Юнайтед» Джонатан Шрагер.

24-летний игрок считает «Красных дьяволов» своей «семьей» и хочет, чтобы все в клубе «держались вместе», пока он восстанавливает свою карьеру.

Единственная цель форварда на данный момент — «стать лучше и помочь команде, которую он любит, добиться результатов», хотя возрождение придется подождать до сезона 2022/23.

Рэшфорд считает, что с хорошей предсезонной под руководством нового постоянного менеджера «Манчестер Юнайтед» он сможет вернуться к своему прежнему «я».

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