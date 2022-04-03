«Насколько плохо он должен быть на тренировке?»: Рио Фердинанд реагирует на то, что Маркус Рэшфорд находился на скамейке запасных против «Лестера»

Ральф Рангник решил сыграть без нападающего в матче с «Лестер Сити» (1:1), Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду были исключены.

Это оставляет много поводов для размышлений Маркусу Рэшфорду, который остался на скамейке запасных из-за сомнений относительно своего будущего в «Манчестер Юнайтед».

Обсуждая этот вопрос, Рио Фердинанд сказал на своем YouTube-канале: «О чем сейчас думает Рашфорд? Возможно, за кулисами ведутся переговоры о новом контракте, но если вы на его месте, вы думаете: «Как я могу остаться здесь?».

«Вы думаете: «Этому старику я не нравлюсь. Как я могу подписать этот контракт, если команда предпочитает играть без нападающего, чем играть со мной?».

«Я не говорю, что он идеален. Если я Рэшфорд, я думаю: «Этот парень не оценит меня, если он собирается играть двумя полузащитниками в атаке».

Легенда «Олд Траффорд» продолжил: «Он играл недостаточно хорошо, чтобы его выбрали, если Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани выходят на поле. Но их не было. Как Рэшфорд должен быть плох на тренировках? Как низко его должен оценивать тренер, чтобы не дать участвовать в такой игре?».

На эти вопросы может ответить только Рангник, но даже когда ему дали шанс выйти со скамейки запасных, Рэшфорд не смог произвести впечатление.