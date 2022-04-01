«Я поздравил его вчера»: Ральф Рангник отреагировал на продление контракта с Бруну Фернандешем

«Думаю, это очень хорошая новость для клуба, болельщиков и для Бруну, теперь он знает, что будет здесь в течение следующих пяти лет», — сказал Ральф Рангник на пресс-конференции после продления контракта Бруну Фернандеша с «МЮ».

«Нет сомнений, что он очень важный игрок для этого клуба и этой команды».

«Отличная новость, вчера я уже поздравлял его с возвращением с отборочных матчей чемпионата мира. Он играл очень хорошо, забил самые важные голы для квалификации».

Фернандеш заключил новый четырехлетний контракт с возможностью продления еще на один год. Новый контракт заслуженно сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, поскольку, как сообщается, его новая зарплата составляет около 240 000 фунтов стерлингов.