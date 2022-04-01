Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о его собеседовании в «Манчестер Юнайтед»

«В настоящее время я сосредоточен только на «Аяксе». Но в футболе никогда не знаешь наверняка», — сказал Эрик тен Хаг Sport1, когда его спросили о слухах о его собеседовании с «Манчестер Юнайтед».

«Я не хочу ничего исключать. В настоящее время я работаю здесь, в «Аяксе».

«С учетом кубкового финала против «Эйндховена» у нас осталось еще восемь финалов, и мне нужна вся моя энергия для этого. Все остальное было бы просто отвлечением».

«Я знаю, что в футболе все может измениться за один день. Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, я надеюсь, что люди здесь меня поймут.

«В индустрии все друг друга знают. Всегда есть переговоры с представителями других клубов, это нормально»

«Манчестер Юнайтед» — отличный клуб с отличными болельщиками. Но я могу только повторить: я полностью сосредоточен на «Аяксе»! Мы уже планируем новый сезон».

«Я встречаюсь с руководством «Аякса» после каждого сезона. Так будет и в этот раз. Могу сказать, что «Аякс» и Эрик тен Хаг на данный момент очень довольны друг другом».

Согласно многочисленным сообщениям, голландец провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе, и «Аякс» дал разрешение обсудить потенциальное назначение.