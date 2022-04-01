«Я должен держать это в секрете!»: Бруну ответил на вопросы болельщиков в Twitter

В честь подписания нового контракта с “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеш ответил на вопросы подписчиков своей страницы в Twitter.

- В следующем сезоне возьмешь футболку с номером 8?

– Надеюсь, однажды я буду играть под этим номером, но в данный момент я надеюсь, что мой брат Хуан Мата будет рядом со мной.

- Какой твой любимый момент с тех пор, как ты перешел в “Юнайтед”?

– Конечно, у меня были хорошие моменты, но лучший, думаю, впереди.

- Любимая песня в раздевалке?

– У нас много разных песен, но мы всегда слушаем перед разминкой Flamenco y Bachata.

- Любимый чант “Юнайтед”?

– Мой (имеется в виду Bruno, Bruno, Bruno).

- Лучший гол, который ты видел в живую?

– Антонио Ди Натале в матче “Удинезе” – “Кьево”.

- Игрок из Академии, с кем ты хотел бы однажды сыграть вместе?

– Джеймс Гарнер.

- Любимое шоу на Netflix?

– “Субура” и “Последний танец”.

- Самый веселый игрок, с которым ты когда-либо играл?

– Думаю, Эрик Байи, но Джесси Лингард может составить ему серьезную конкуренцию!

- Игрок, на которого ты равнялся в молодости?

– Моим первым кумиром, наверное, как и у всех детей того времени, был Роналдиньо. Его игра – чистое наслаждение.

- Лучший игрок, против которого ты играл?

– Сложнее всего было сдержать Андреаса Иньесту и Пирло.

- Лучшая еда в Каррингтоне?

– Завтрак “Виктор Линделеф”. Тренд, за которым следуют все!

- Любимая футболка из тех, в которых ты играл в “Юнайтед”?

– Одна из футболок следующего сезона. Она понравится всем!

- Где найти лучший паштел-де-ната (португальский десерт с заварным кремом) в Манчестере?

– Здесь есть много мест, где можно попробовать хороший паштел-де-ната, но чтобы попробовать лучший, вам надо ехать в Португалию, в Лиссабон. Вам понравится!

- То, что вы пьете молоко во время матча, секрет вашего успеха?

– Я должен держать это в секрете!

- Если бы ты мог сыграть любого героя из вселенной Marvel, кто бы это был?

– Человек-паук.

- Где ты встретил свою жену Ану?

– В школе, мы учились в одном классе. Это было очень давно!

- Это правда, что диджей в вашей раздевалке Фред?

– Фред? У него нет ни шанса! Обычно это я или Джейдон.

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