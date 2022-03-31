«МЮ» прояснил статус Гринвуда в команде после того, как его профиль снова появился на сайте клуба

Фанаты «Манчестер Юнайтед» были удивлены, увидев, что профиль игрока Мейсона Гринвуда был восстановлен на официальном сайте клуба.

Однако «красные дьяволы» прояснили ситуацию после того, как появилась информация, что он может вернуться.

«Юнайтед» подтвердил, что ситуация с Гринвудом остается неизменной, поскольку ему по-прежнему запрещено тренироваться в основной команде.

Англичанин в настоящее время находится под залогом после того, как его обвинили в нападении и изнасиловании его подруги еще в январе.

«Юнайтед» дисквалифицировал Гринвуда за его действия, и хотя период «отстранения» закончился, ему по-прежнему запрещено общаться с командой.