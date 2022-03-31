«Юнайтед» подтвердил три матча турне

Манчестер Юнайтед» официально подтвердил, что во время летнего предсезонного турне посетит Таиланд и Австралию.

Первый матч команда проведет в Бангкоке 12 июля, где сыграет с “Ливерпулем” на стадионе «Раджамангала». Затем “Юнайтед” отправится в Австралию, где 15 июля сыграет с местным клубом «Мельбурн Виктори» на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд». Затем 19 июля команда сыграет с “Кристал Пэлас” на этом же стадионе.

Билеты на матч с Бангкоке поступят в продажу 2 апреля, а на матчи в Мельбурне 5 апреля.

Все матчи будут транслироваться прямом эфире на клубном телеканале MUTV.

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