Де Хеа обижен на Луиса Энрике из-за того, что его исключили в сборную на прошедшие матчи – поездка в Катар под вопросом

Как сообщает AS, Давид де Хеа был расстроен решением Луиса Энрике исключить его из сборной Испании в двух прошедших товарищеских матчах.

Вратаря «Манчестер Юнайтед» не убедили доводы, которые приводил испанец, хотевший дать больше шансов более молодым голкиперам, таким как Давид Райя и Арнау Тенас.

Де Хеа был разочарован и раздражен тем, как с ним обращается тренер сборной.

31-летний вратарь теперь дает понять, что не вернется в сборную ни в каком качестве, пока Энрике будет тренером.

Международное будущее Де Хеа осталось под вопросом после недавних споров, и он даже может быть исключен из сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.