Стало известно, когда Бруну Фернандеш может подписать новый контракт с «МЮ»

Бруну Фернандеш находится на подъеме после того, как вывел сборную на ЧМ-2022, сделав великолепный дубль в победе над Северной Македонией со счетом 2:0.

По словам журналиста Фабрицио Романо, полузащитник «Манчестер Юнайтед» подпишет новый контракт, как только вернется в Англию.

Романо отмечает, что как только Бруну подпишет соглашение, объявление о нем будет сделано незамедлительно.

27-летнему Бруну предстоит значительное повышение зарплаты — со 100 000 до 240 000 фунтов в неделю — и он будет связан с «Олд Траффорд» до 2027 года.

Бруну Фернандеш был ключевой фигурой для «Юнайтед» с момента прихода в клуб в январе 2020 года, забив 49 голов в 117 матчах.