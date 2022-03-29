The Athletic: «Манчестер Юнайтед» хочет подписать четырех новых игроков, раскрыта приоритетная цель

«Манчестер Юнайтед», похоже, понимает, что нынешний состав остро нуждается в усилении перед стартом сезона 2022/23.

Согласно The Athletic, «красные дьяволы» хотят привести четырех новых игроков на «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.

Харри Кейн считается приоритетной целью, а Ральф Рангник подчеркнул важность подписания контракта с более молодым нападающим, чтобы усилить атакующие возможности.

В следующем сезоне состав «Олд Траффорд» будет выглядеть по-новому: несколько игроков (Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани) уйдут на правах свободных агентов.