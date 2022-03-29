Рафаэль Варан поделился информацией о своем состоянии после пропуска тренировки сборной Франции

«Я на 100% готов к завтрашнему матчу с ЮАР», — подтвердил Рафаэль Варан журналистам на пресс-конференции сборной Франции, цитирует RMC Sport.

«Это был удар, но в итоге он оказался просто болезненым».

Варан вызвал опасения после того, как почувствовал боль и ушел с поля во время столкновения матча Франции с Кот-д'Ивуаром.

Он даже пропустил тренировку сборной Франции, но, к счастью, травма не так серьезна, как можно было предположить.

Защитник «Манчестер Юнайтед» сможет сыграть с «Лестером» 2 апреля.