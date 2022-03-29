Рафаэль Варан поделился информацией о своем состоянии после пропуска тренировки сборной Франции

«Я на 100% готов к завтрашнему матчу с ЮАР», — подтвердил Рафаэль Варан журналистам на пресс-конференции сборной Франции, цитирует RMC Sport.
«Это был удар, но в итоге он оказался просто болезненым».
Варан вызвал опасения после того, как почувствовал боль и ушел с поля во время столкновения матча Франции с Кот-д'Ивуаром.
Он даже пропустил тренировку сборной Франции, но, к счастью, травма не так серьезна, как можно было предположить.
Защитник «Манчестер Юнайтед» сможет сыграть с «Лестером» 2 апреля.
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