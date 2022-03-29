Стало известно: первый возможный трансфер Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Согласно The Telegraph, Эрик тен Хаг видит вингера «Аякса» Антони своим первым трансфером, если он будет назначен боссом «Манчестер Юнайтед».

Это было бы неплохо, учитывая, что летом клуб потеряет Эдинсона Кавани.

Криштиану Роналду в следующем году исполнится 38 лет, Мейсон Гринвуд отстранен. Маркус Рэшфорд — всего лишь тень самого себя, и его связывают с уходом с «Олд Траффорд».

Антони забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в «Аяксе» в этом сезоне, а это значит, что он знает, каково это работать под руководством Тен Хага.

22-летний футболист, также мог бы играть еще лучше с таким одаренным игроком, как Джейдон Санчо.

Тем временем Тен Хаг уже произвел впечатление на руководителей «Юнайтед» после интервью на прошлой неделе. Однако «Юнайтед» не торопится принять окончательное решение.