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Фабрицио Романо: «МЮ» нужно еще 2-3 недели до завершения поиска тренера

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Поиски тренера «Манчестер Юнайтед» идут полным ходом, но, похоже, окончательное решение еще не принято.

По словам главного инсайдера Фабрицио Романо, «красным дьяволам» нужно «две-три недели», чтобы определить преемника Ральфа Рангника.

«Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе беседовал с Эриком тен Хагом из «Аякса», теперь хочет поговорить с другими кандидатами, поскольку Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен» все еще участвует в гонке.

Романо добавляет, что даже если «Манчестер Юнайтед» примет решение, имя нового босса может оставаться в тайне до конца сезона, чтобы игроки могли сосредоточиться на своей работе

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