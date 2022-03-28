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Две звезды «МЮ» вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков Европы, Роналду — на третьем месте

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых игроков каждой из пяти лучших лиг Европы.

В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «МЮ» представляют Криштиану Роналду и Давид Де Хеа.

Топ-10 (ежемесячно)

1. Неймар (ПСЖ) – 4 083 000 евро

2. Лионель Месси (ПСЖ) – 3 375 000 евро

3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 2 630 000 евро.

4. Жерар Пике ("Барселона") - 2 330 000 евро

5. Гарет Бэйл ("Реал Мадрид") - 2 270 000 евро

5. Эден Азар ("Реал Мадрид") - 2 270 000 евро

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 2 220 000 евро

8. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 2 060 000 евро

9. Роберт Левандовски ("Бавария") - 2 000 000 евро

10. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - 1 930 000 евро

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