«Он все время жалуется и ноет»: Тони Каскарино объясняет, почему Бруно не заслуживает нового контракта

Ходят слухи о том, что Бруно Фернандеш находится в шаге от нового пятилетнего контракта с «Манчестер Юнайтед», экс-нападающий «Челси» Тони Каскарино сказал Talksport: «Это очень странное стечение обстоятельств, когда вы предлагаете кому-то, у кого осталось три года контракта, новый пятилетний контракт».

«Когда он сделал хет-трик в ворота «Лидса», вы подумали: «Вау, это будет невероятный сезон для «Юнайтед». Он расстраивает меня».

«Бруну – талант, но он всегда машет руками. Такое ощущение, что он все время в игре жалуется и ноет».

«Я не думаю, что «МЮ» следует предлагать ему сделку. Если он будет играть как Бруно Фернандеш, впервые пришедший в клуб в следующем году, я бы сказал «да» новому контракту, но в данный момент – нет».

У Бруно, возможно, были проблемы с стабильностью в этом сезоне, но ему все же удается показывать очень хорошие результаты на поле.

В этом сезоне у него 9 голов и 14 результативных передач во всех турнирах за «Юнайтед», и он создал больше голевых моментов, чем кто-либо другой в Премьер-лиге.