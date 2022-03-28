Луис Энрике — новый претендент на пост нового тренера «Юнайтед»

Тренер сборной Испании Луис Энрике стал реальным соперником Эрика тен Хага и Маурисио Почеттино в борьбе за пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mail.

У 51-летнего специалиста много поклонников на «Олд Траффорд», и клуб понимает, что им не нужно платить огромную сумму, чтобы увести его из сборной Испании.

Однако, несмотря на готовность «красных дьяволов» поговорить с ним о работе, участие Испании в чемпионате мира в конце этого года усложняет потенциальную сделку.

Энрике хочет остаться тренером национальной сборной во время турнира в Катаре и вряд ли уйдет раньше. Таким образом, если «красные дьяволы» смогут заключить соглашение с ним, то это может произойти только после чемпионата мира.

В этом случае Ральфу Рангнику, вероятно, придется остаться тренером еще немного, чего клуб не хочет.