Поль Погба: «Я хочу бороться за трофеи»

Полузащитник “Юнайтед” Поль Погба, который летом может получить статус свободного агента, снова высказался о своем будущем.

«По поводу моего будущего ещё ничего не решено, ничего ещё не сделано, – сказал француз в интервью Telefoot. – Я могу принять решение завтра, а могу во время трансферного окна. Сейчас я просто хочу вернуться в клуб и завершить этот сезон».

«Фактически он уже закончен, так как у нас больше нет шансов на трофеи, за которые мы могли бы бороться. Я хочу выигрывать титулы, за что-то бороться, но ни в этом году, ни в прошедшие несколько лет мы ничего не выиграли, и это очень грустно».

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