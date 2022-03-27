Рафаэль Варан пропустил тренировку сборной Франции из-за травмы правой ноги

По словам французского журналиста Батиста Дюрье, Рафаэль Варан принял участие в «специальной тренировке» с Францией в это воскресенье.

Однако он ушел вскоре после того, как было подтверждено, что он повредил правую ногу, хотя степень травмы не уточняется.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» был заменен во время матча Франции с Кот-д'Ивуаром, он был вынужден покинуть поле из-за дискомфорта.

Дата возвращения Варана пока не установлена, и ему придется вернуться в Кэррингтон.

«Красные дьяволы» встретятся с «Лестер Сити» 2 апреля, и Ральфу Рангнику нужно, чтобы Варан был в форме.