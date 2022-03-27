Микель Артета хочет подписать Маркуса Рэшфорда в «Арсенал»

В этом сезоне Премьер-лиги бразильский нападающий забил девять голов и сделал три результативные передачи.

«Арсенал» планирует амбициозный трансфер Маркуса Рэшфорда в летнее окно, Микель Артета заинтересован в переходе 24-летнего форварда, сообщает Daily Mirror.

У игрока «Манчестер Юнайтед» пока был тяжелый сезон, он потерял место в «основе», как в клубе, так и в сборной Англии.

Об уходе Рэшфорда из «МЮ» говорят уже некоторое время, особенно после того, как он назвал фаната «глупым ублюдком» за то, что тот назвал его выступление «ужасным» после того, как «красные дьяволы» вылетели из Лиги чемпионов в матче с «Атлетико».

«Арсеналу» после потери Пьера-Эмерика Обамеянга нужен хороший нападающий. Будущее Эдди Нкетии и Александра Ляказетта также неясно.