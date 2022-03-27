Луис Энрике рассказал, почему он предпочел резервного вратаря «Барселоны» Давиду Де Хеа в сборной Испании

Тренер сборной Испании Луис Энрике удивил многих, когда решил вызвать вратаря «Барселоны Б» Арнау Тенаса, а не Давида де Хеа, когда Роберт Санчес не смог принять участие в матче с Исландией.

Говоря о причине этого решения, он сказал: «Мы попросили тренера молодежной команды прислать нам вратаря, поскольку Роберт Санчес не мог играть. Они решили, что это Арнау Тенас».

«Я говорил с Давидом, но перед матчем я больше не говорю об игроках, которых нет в списке. Простите меня».

Де Хеа больше не является даже третьим вратарем Испании, и тот факт, что ему предпочли резервный вратарь, указывает на то, что он не вписывается в планы Энрике.