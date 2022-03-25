Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино привлекают интерес топ-клубов в Европе на фоне переговоров с «МЮ»

Давление на «Манчестер Юнайтед» с целью назначения нового тренера растет, поскольку ведущие кандидаты Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг «привлекают интерес клубов по всей Европе», сообщает Daily Mail.

В понедельник у босса «Аякса» было собеседование с «красными дьяволами», в то время как тренеру «ПСЖ» также скоро это предстоит.

Однако источники на «Олд Траффорд» намекнули, что объявление может занять «недели», поскольку и Почеттино, и Тен Хаг вряд ли покинут свои нынешние клубы до лета.

Тем не менее, считается, что Почеттино находится на радаре «Мадрида», клуб не полностью убежден в Карло Анчелотти.

Сообщается, что Тен Хаг также говорил с парой других топ-клубов, а это означает, что «Юнайтед» должен принять решение в ближайшее время.

У «Мадрида» контракт с Анчелотти до лета 2023 года. Однако они не смогут удержать Карло, если он решит уйти.